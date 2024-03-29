ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

30 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.03.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 29.03.2024 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARACAKAYA KÖYÜ 2700 CAD İÇERİSİNDE Ø200 LÜK DUKTİL İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAH. MEBUSKENT SİTESİ VE CİVARI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.03.2024 15:05:00

Tamir Tarihi: 29.03.2024 20:00:00

Detay: Çoğlu mahallesi cezaevi yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: çoğlu mahallesi ve cezaevi tamamı

HAYMANA

Arıza Tarihi: 28.03.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 28.03.2024 20:30:00

Detay: Haymana İlçesi Yenimahalle Ateş Çiçeği sokak dağıtım şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yeni, Çaldağ, Kayabaşı, Seyran ve Medrese Mahalleleri