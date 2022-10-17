ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim Ankara su kesintisi listesi
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
17 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
KALECİK
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 08:00:00
- Tamir Tarihi: 17.10.2022 12:00:00
- Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi geneli yapılacak olan iletim hatları fiziki kayıp su kontrolü çalışması nedeniyle saat 12.00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır. *Kesinti Saati 08:00 Tarih:17.10.2022 *Tahmini Su Verilme Tarih:17.10.2022 Saati :12:00
- Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi tamamı
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 08:40:00
- Tamir Tarihi: 17.10.2022 13:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75 YIL BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ 75 YIL BULVARI VE BİR KISMI
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 09:45:00
- Tamir Tarihi: 17.10.2022 15:00:00
- Detay: YAVUZSELİM MAHALLESİ ŞAİR NEDİM SOKAKTA OLUŞAN 100 PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: YAVUZ SELİM MAHALLESİ RÜZGARLI CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 10:55:00
- Tamir Tarihi: 17.10.2022 17:00:00
- Detay: ÇANKAYA İLÇESİ ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI TARIM BAKANLIĞI ÖNÜ Q200'LÜK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ TARIM BAKANLIĞI VE LOJMANLARI
PURSAKLAR
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 11:00:00
- Tamir Tarihi: 17.10.2022 13:00:00
- Detay: Pursaklar ilçesi Fatih Mah Aksa sokak içerisinde içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Fatih Mah bir kısmı Tevfik ileri Mah bir kısmı