ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 9 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.01.2025 13:45:00
Tamir Tarihi: 8.01.2025 16:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Osmangazi mahallesi Havran sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: OSMANGAZİ Mahallesi etkilenmektedir.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.01.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2025 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3. Şahıslardan (Müteahhit Firma ) kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ