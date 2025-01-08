ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 8.01.2025 16:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Osmangazi mahallesi Havran sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: OSMANGAZİ Mahallesi etkilenmektedir.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 8.01.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3. Şahıslardan (Müteahhit Firma ) kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ