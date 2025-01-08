Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 8.01.2025 16:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Osmangazi mahallesi Havran sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: OSMANGAZİ Mahallesi etkilenmektedir.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 8.01.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3. Şahıslardan (Müteahhit Firma ) kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
img

İşte 2025 yılının ilk indirim haberi!
img

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.