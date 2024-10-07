ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ KADIOBASI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİ İLE ARALIKLI OLARAK SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR BİLGİNİZE SUNARIZ

Etkilenen Yerler: KADIOBASI MAHALLESİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACI HASAN MAHALLESİ 1510 CADDESİNDE @ 160 PE İÇMESUYU HATINDAKİ ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BALLIK PINAR VE HACI HASAN MAHALLELERİNİN BİR KISMI.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 23:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, 10 Cadde içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 18:00:00

Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ Ş.ATİLLA DEMİRBAŞ SOKAKTA MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ Ş.ŞAMİL BULVARI VE BAĞLI SOKAKLAR

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 17:15:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Esertepe Caddesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Geneli

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 07:30:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 16:00:00

Detay: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2864 cadde Meydan parkı içinde bulunan 150 lik çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2864 cadde üzerinde bulunan konut, site ve işyerleri

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.10.2024 10:45:00

Tamir Tarihi: 7.10.2024 18:00:00

Detay: Kavaklı ve Aydıncık mahallesine içme suyu ihtiyacını sağlayan Kavaklı terfi istasyonu bölgesinde enerji sa tarafından yapılan çalışmadan dolayı Kavaklı terfi istasyonuna enerji verilememesinden dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi, Aydıncık mahallesi