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ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2025 11:45:00

Tamir Tarihi: 4.01.2025 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAH. Ş SONER ÇANKAYA CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200 LÜK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERGAZİ MAH

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 4.01.2025 22:00:00

Detay: Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi içerisinde ani oluşan Ø150'lik şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve civarı

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2025 17:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Aşağıeğlence mahallesi g.dr.tevfik sağlam caddesi Gülhane hast.önü Q 200 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: AŞAĞIEĞLENCE-EMRAH-ETLİK Mahalleleri etkilenmektedir.

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