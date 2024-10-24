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ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.10.2024 15:00:00

Detay: Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 389 sokak içerisindeki olurlu su hattı bağlantısı yapılacağından dolayı saat 9.30 ile 15.00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Bahçelievler Mahallesi alt kotları.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2024 08:40:00

Tamir Tarihi: 24.10.2024 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Alagöz mahallesi Sarper caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Sarper caddesi ve çevresi

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Arıza Tarihi: 24.10.2024 08:45:00

Tamir Tarihi: 24.10.2024 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli gazi mahallesi nur caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi içerisindeki yeni bacı mevkii ve çevresi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.10.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 24.10.2024 18:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 24.10.2024 saat 15:20 Tamir tarihi 24.10.2024 saat 18:30 Adres: Büyük Kayaş mahallesi 1530 sokak girişinde Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı sular kesilmiştir.

Etkilenen Yerler: Büyük Kayaş mahallesi nin tamamı ile Tepecik mahallesi nin alt kotları

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Arıza Tarihi: 24.10.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 24.10.2024 19:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 24.10.2024 saat 15:45 Tamir tarihi 24.10.2024 saat 19:30 Adres: Altıağaç mahallesi 205 sokak girişinde Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı sular kesilmiştir.

Etkilenen Yerler: Altıağaç. Karaagaç. Harman. Hüseyingazi mahallelerin üst kotları

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Elmadağ Sincan Ankara Gündem Yaşam Mamak

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