Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.05

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 16.00

Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak ve çevresi.

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 11.40

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 16.00

Detay: Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve Rüstempaşa Mahallesi civarı.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.40

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 23.55

Detay: İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış, bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Orhun, Erler, Fatih Sultan ve Yapracık Mahallelerinin bazı bölümleri.

Arıza Tarihi: 22 Ekim 2025, 23.55

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 12.00

Detay: Sular verilmiş olup, hatların dolmasının ardından tüm abonelere su temini sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman ve Tunahan Mahallelerinin bazı bölümleri ile Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı.

Akyurt

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.50

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 19.00

Detay: Yeşiltepe Mahallesi Erdoğan Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşiltepe Mahallesi ve çevresi.

Çankaya

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 12.00

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 23.55

Detay: İçme suyu ana iletim hattında yapılan kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle belirtilen bölgelerde basınç düşüklüğü ve üst kotlarda su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı, Koru, Ümit, Çayyolu, Mutlukent, Konutkent, Alacaatlı, Yaşamkent, Dodurga ve Beytepe Mahallelerinin alt kotları.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.