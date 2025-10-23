ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.05

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 16.00

Detay: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak ve çevresi.

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 11.40

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 16.00

Detay: Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak ve Rüstempaşa Mahallesi civarı.

Etimesgut

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.40

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 23.55

Detay: İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış, bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Orhun, Erler, Fatih Sultan ve Yapracık Mahallelerinin bazı bölümleri.

Arıza Tarihi: 22 Ekim 2025, 23.55

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 12.00

Detay: Sular verilmiş olup, hatların dolmasının ardından tüm abonelere su temini sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman ve Tunahan Mahallelerinin bazı bölümleri ile Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı.

Akyurt

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 14.50

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 19.00

Detay: Yeşiltepe Mahallesi Erdoğan Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşiltepe Mahallesi ve çevresi.

Çankaya

Arıza Tarihi: 23 Ekim 2025, 12.00

Tamir Tarihi: 23 Ekim 2025, 23.55

Detay: İçme suyu ana iletim hattında yapılan kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle belirtilen bölgelerde basınç düşüklüğü ve üst kotlarda su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı, Koru, Ümit, Çayyolu, Mutlukent, Konutkent, Alacaatlı, Yaşamkent, Dodurga ve Beytepe Mahallelerinin alt kotları.