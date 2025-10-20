Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 20 Ekim 2025, 19.05

Tamir Tarihi: 20 Ekim 2025, 22.00

Detay: Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi 1935. Sokak içerisinde bulunan 200'lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İlkyerleşim Mahallesi ve Ostim Mahallesinin bir kısmı

Polatlı (Şentepe Mahallesi)

Arıza Tarihi: 20 Ekim 2025, 19.30

Tamir Tarihi: 20 Ekim 2025, 21.00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesinin bir kısmı

Polatlı (Zafer Mahallesi)

Arıza Tarihi: 20 Ekim 2025, 19.30

Tamir Tarihi: 20 Ekim 2025, 21.00

Detay: Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesinin bir kısmı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
