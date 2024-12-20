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ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2024 18:15:00

Tamir Tarihi: 19.12.2024 23:50:00

Detay: Ayaş İlçesi Çanıllı Çiğdemci Mahallesi Cumhuriyet Caddesi içerisinde bulunan 90' lık PE100 içme suyu dağıtım hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çanıllı Çiğdemci ve Uluyol Mahalleleri

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.12.2024 10:45:00

Tamir Tarihi: 20.12.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI ESNASINDA 150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ MACUN TOKİ KONUTLARI VE ATİSAN SANAYİ SİTESİ BİR KISMI.

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