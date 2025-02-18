Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

ASKİ Ankara Su kesintisi | 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara Su kesintisi | 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ Gölbaşı, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Şubat Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Şubat 2025 tarihinde Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulamaktadır. Vatandaşlar, " Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacaktır. Peki, 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut Eryaman su kesintisi ne zaman bitecek? Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASKİ Ankara Su kesintisi | 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ 18 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak
Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi

Honda ve Nıssan'ın birleşmesi yeniden gündemde! Tek bir şart koştular
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.