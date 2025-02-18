ASKİ Ankara Su kesintisi | 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Şubat 2025 tarihinde Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulamaktadır. Vatandaşlar, " Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacaktır. Peki, 18 Şubat Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut Eryaman su kesintisi ne zaman bitecek? Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASKİ 18 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.