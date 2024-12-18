ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Aralık Sincan, Yenimahalle, Kalecik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2024 09:40:00

Tamir Tarihi: 18.12.2024 15:00:00

Detay: Sincan ilçesi Osmaniye mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Osmaniye mahallesi tamamı.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.12.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: MACUN MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI VE CİVARI

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2024 18:00:00

Detay: KALECİK SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 18.12.2024 13:30:00 Tamir Tarihi: 18.12.2024 18:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 18.12.2024- SAAT: 13:30 TAMİR TARİHİ: 18.12.2024- SAAT: 18:00 DETAY: Kalecik Ahiler Yenice mahallesi Şehit Ali Yüzyıl Sokak da Kentsel Dönüşüm Çalışması esnasında ø150 lik Asbest Boruya zarar verilmesinden dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi,Halilağa Tabakhane ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmı

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2024 19:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi 431 sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: BAĞLARBAŞI-YEŞİLTEPE-ÇALDIRAN-AKTEPE Mahalleleri etkilenmektedir.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.12.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 18.12.2024 21:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Tatlı Çeşme Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz )

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Ve Kurtuluş Mahallesi Tatlı Çeşme Sokak Bir Kısmı