ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Şehit Ali Mahallesi 3535 sokak içerisinde imalatı tamamlanmış içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bilgisayarcılar Sitesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi tamamı.