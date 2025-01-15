ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ocak Çankaya, Beypazarı, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.01.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 14.01.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Oluşan Hidrafor Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak, Boztepe Sokak, Akrapol Yolu, Çağrıken Villaları

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.01.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 15.01.2025 20:00:00

Detay: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2886 sokak ile 2861 Cad. köşede bulunan 110 lük pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştı

Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi 2886,2861,2887,2888, Anamur sokak ve civarları