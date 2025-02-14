ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Şubat Sincan, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 14.02.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Uzun Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Uzun Sokak Ve Civarı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 14.02.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALESİ GİMAT ATB İÇERİSİNDE BULUNAN 100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: GİMAT ATB İŞ MERKEZİ VE ERCİYES İŞ MERKEZİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 14.02.2025 19:00:00

Detay: Fevzi Çakmak Mahallesi 124 Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 112 Sokak 124 Sokak 125 Sokak 126 Sokak ve çevresi