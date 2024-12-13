ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.12.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 13.12.2024 19:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 4846 Cadde ile 4835 Cadde Köşe'de 150'lik hat vanası arizasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi 4835 Cadde, 4844 Cadde,4846 Cadde, 4847 Cadde ve civarı

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