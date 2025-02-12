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ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Şubat Mamak, Altındağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Şubat Mamak, Altındağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Mamak, Altındağ, Gölbaşı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2025 21:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARAALİ MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARAALİ MAHALLESİ.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.02.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2025 18:00:00

Detay: P17 pompa istasyonunda enerji-sa kaynaklı trafo bakım çalışması nedeniyle enerji verilememesi sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mah. Doğantepe mah. Kavaklı mah. Beşikkaya mah. Başpınar mahallesinin bir kısmı, Karapürçek mahallesinin bir kısmı, Solfasol mahallesinin bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.02.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 12.02.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Mamak ilçesi Ekin mahallesi 1648 cadde P17 pompa istasyonun da ani olarak oluşan trafo arızasından dolayı basınç ve susuzluk yaşanacaktır. 12.02.2025 tarihinde 12.20 ile 12.02.2025 Çarşamba günü 18.00 saatleri arasında

Etkilenen Yerler: Ekin. Bostancık . Başak mahallelerin üst kotları etkilenmektedir

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