ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.10.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 11.10.2024 23:55:00

Detay: YENİHİSAR 5000 LİK DOPODA YAŞANAN SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİHİSAR TAMAMI, MALIKÖY BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 10.10.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2024 23:55:00

Detay: Alcı Mahallesi İçerisinde bulunan su deposunun seviyesinin düşmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ TAMAMI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.10.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 11.10.2024 22:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCASAR MAHALLESİ BAĞLAR CADDESİNDE @ 200 DUCTİL İÇMESUYU HATTINDAKİ BRANSMAN BAĞLANTISI SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCASAR VE HACILAR MAHALLELERİN BİR KISMI.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.10.2024 16:10:00

Tamir Tarihi: 11.10.2024 23:00:00

Detay: DETAY: Etimesgut İlçesi Tunahan Mahallesi Şapka Devrimi caddesi içerisindeki içme suyu hattında oluşan arıza kaynaklı kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: Tunahan Mahallesi bir kısmı

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.10.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2024 20:00:00

Detay: Karacaören Mahallesi 1548. Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi Bir Kısmı