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ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Sincan, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 12.12.2024 13:30:00
  • Tamir Tarihi: 12.12.2024 19:30:00
  • Detay: Alacaatlı mahallesi 4888 cadde ile 4870 köşe'de 150 lik Duktil borudan branşman bağlantısı yapılması için su kesintisi yapılmıştır.
  • Etkilenen Yerler: Alacaatlı mahallesi 4888 , 4844 ,4846, 4835,4847 cadde

SİNCAN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 13.12.2024 08:30:00
  • Tamir Tarihi: 13.12.2024 17:00:00
  • Detay: Saraycık Mahallesi 1601 cadde içerisinde hat deplase çalışması yapılacağından kaynaklı planlı su kesintisi yapılacaktır. Yapılacak çalışma nedeniyle bazı mahallelerde susuzluk ve basınç düşüklüğü meydana gelecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
  • Etkilenen Yerler: Ertuğrulgazi Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi
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