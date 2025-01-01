ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 2 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.01.2025 17:05:00
Tamir Tarihi: 1.01.2025 19:00:00
Detay: Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi Eyüp Gündoğan Sokak Ve Civarı
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.12.2024 18:15:00
Tamir Tarihi: 1.01.2025 21:00:00
Detay: Sincan İlçesi, Temelli, Gazi Mahallesi Taş ocağı yolu üzerinde Q500 Ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Gazi mah Yeni bacı Mevkii ve çevresi