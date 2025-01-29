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Askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 Askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 Askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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Askerlik yerleri belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı askerlik yerlerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 2024 Kasım ayında askerlik başvurusu yapan adaylar askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 askerlik yerleri nereden öğrenilir, sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

2025 yılı celp ve sevk dönemine ait askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Vatani görevlerini yerine getirecek adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir. Yedek subay, astsubay ve er sınıflandırmalarına göre belirlenen birlikler, MSB'nin resmi duyurusu ile paylaşıldı. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? 2025 askerlik yerleri sorgulama ekranı…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 29 Ocak 2025 tarihinde30 Kasım 2024 tarihinde askerlik başvurusu yapan adayların askerlik yerlerini açıklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuru ile Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak asker adaylarının yerlerini açıkladı.

Askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 Askerlik yerleri sorgulama ekranı!Milli Savunma Bakanlığı duyurusu

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü "Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." şeklinde yaptığı duyuru ile askerlik yerlerinin sonuçları için yönlendirmede bulundu.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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