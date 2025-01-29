29 Ocak 2025 tarihinde seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu sonuçlara göre, sınıflandırılmış yükümlüler tekrar sınıflandırmaya tabi tutulmayacak. Askerlik yerleri açıklandı mı 2025?

2025 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Şubat celbinde askerlik yapacak olan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 29 Ocak 2025 tarihinde seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu sonuçlara göre, sınıflandırılmış yükümlüler tekrar sınıflandırmaya tabi tutulmayacak. Ancak, daha önce sınıflandırılanlardan mazeretsiz olarak bakaya kalanlar er statüsünde askere alınacak.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2025 yılı için belirlenen sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 06 Şubat 2025

Er (2. Grup): 06 Mart 2025

Er (3. Grup): 03 Nisan 2025

Yükümlüler, sevk belgelerini belirtilen tarihlerden 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

SEVK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Yükümlüler sevk belgelerini e-Devlet sistemi üzerinden veya bağlı oldukları askerlik şubelerinden temin edebilirler.

1. Grup: Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belge alabilecek.

2. ve 3. Grup: Sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren belge temin edebilecek.

Yükümlülere adres bilgilerine göre yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Bu ödemeler, kimlik belgeleriyle birlikte PTT şubelerinden veya PttMatiklerden alınabilir.

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile kolayca yapılabilir. Bedelli askerlik dahil olmak üzere tüm askerlik yerleri ve celp tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yayımladığı bilgilerle görüntülenebilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Sevk belgesini almayanlar veya aldığı halde belirtilen sürelerde sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Banka kartı bulunmayan yükümlüler, herhangi bir banka şubesine giderek hesap açtırabilir ve kart temin edebilirler.

Detaylı bilgilere ve askerlik hizmetlerine dair süreçlere e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

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