TV8 ekranlarında yayınlanan Aşka Düşman dizisi 2.bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı Aşka Düşman farklı konusuyla dikkat çekiyor. Aşka Düşman final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Arama motorlarında Aşka Düşman neden bitiyor merak konusu oldu. Peki, Aşka Düşman final mi? Aşka Düşman neden bitiyor? Detaylar haberimizde...

AŞKA DÜŞMAN KONUSU NE?

Aşka Düşman dizisi, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan bir yapım olup, Bahriye adlı karakterin aşka olan inancını ve güvenini yitirmiş olmasıyla şekillenen hikayesini sunmaktadır. Bahriye'nin üç parlak kızını aşka karşı koruma çabaları, dizinin ana temasını oluşturur. Dizinin başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral, Cem Yiğit Üzümoğlu, Merve Nur Bengi ve Esra Ruşan gibi isimler yer almaktadır. Cuma günleri saat 20.00'da ekranlarda izleyiciyle buluşan Aşka Düşman, aile ve duygusal bağların karmaşık dünyasını ele alarak seyircisine dokunmayı hedeflemektedir.

AŞKA DÜŞMAN FİNAL Mİ?

Dizi dünyasında geçtiğimiz haftadan bu yana birçok dizi için final kararı alındı. Reytinglerde yenilen Dilek Taşı, Aşka Düşman, Yıldızlar Bana Uzak'tan sonra Ne Gemiler Yaktım'ın da ekran macerası bitiyor.