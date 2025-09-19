Aşk ve Gözyaşı uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Güney Kore yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan bu yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ile Selim'in, hayatlarını değiştirecek bir gelişmeyle aşklarını yeniden sorgulamak zorunda kalmalarını konu alıyor. Sadece görüntüde sürdürülen evlilikleri beklenmedik bir haberle sarsılırken, ikili kendilerini duygusal ve zorlu bir süreçte buluyor. Peki, "Aşk ve Gözyaşı" dizisini canlı izlemek mümkün mü?

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Şehrin tarihi ve modern dokusu, hikâyeye hem görsel hem de duygusal bir derinlik katmaktadır. İstanbul'un boğaz manzaraları, tarihi sokakları ve mimari yapıları diziye eşsiz bir atmosfer sunar.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE

Bir zamanlar masalsı bir başlangıç yapan Meyra ile Selim'in tutkulu aşkı, zamanla yerini mesafeli ve soğuk bir birlikteliğe bırakır. Artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibidirler. Tam her şeyin bittiği düşünülürken hayat onlara beklenmedik bir sınav sunar. Bu gelişme, aşklarını yeniden alevlendirmek için ikinci bir şans olabilir. Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, eskisinden çok daha güzel hale gelebilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Ülkenin köklü ailelerinden birinin kızı Meyra ile mütevazı kökenine rağmen kendi başarı hikâyesini yazan avukat Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan kusursuz görünür. Ancak parıltılı görüntünün ardında bastırılmış duygular ve birikmiş kırgınlıklar vardır. Günden güne büyüyen sessizlik, bir zamanlar tutkuyla bakan iki insanı birbirine yabancılaştırmıştır. Meyra sorunları görmezden gelirken, Selim artık dayanamayacağını hisseder ve her şeyi geride bırakmayı göze alır. Tam bu sırada gelen sarsıcı bir haber, ilişkilerindeki tüm dengeleri değiştirerek onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakır.

AŞK VE GÖZYAŞI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin yerli uyarlamasıdır. Boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları sürpriz bir haberle sınanan ilişkilerini konu alır. Göstermelik hale gelen evlilikleri, beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yöne savrulur; ikili sancılı ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkar.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ



Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk baş müşaviridir. Sevgi dolu ve mütevazı bir ailede yetişmiştir Meyra ile büyük bir aşkla başlayan, dışarıdan bir peri masalını andıran evlilikleri, zaman içinde bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kalbiyle aklı arasında sıkışan Selim'in öğrendiği acı bir gerçek, onu hiç hazır olmadığı bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir. Evliliği çatırdarken bu güçlükle yüzleşmek zorunda kalan Selim'i şimdi, aşkın ve sadakatin anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuk beklemektedir.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Aksel Grup'un varisidir. Sert mizacı ve soğukkanlı duruşuyla çevresinde "Demir Leydi" olarak anılan Meyra disiplinli, sonuç odaklı, duygularını arka plana atan bir yapıya sahiptir. Koşulsuz sevgisi ile sarmalayıp ona güvenli bir liman olan Selim ile büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, aynı evin içinde iki yabancı haline geldikleri sessiz bir savaş alanına dönüşmüştür. Talihsiz bir haber, Meyra için dönüm noktası olur. Şimdi aşka bir kez daha tutunmak ve yeniden başlamak için önünde çetin bir sınav vardır.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Çetin ve Ahsen'in en küçük çocuğudur. Ailenin ele avuca sığmayan, başına buyruk, aykırılığı ile dikkat çeken üyesidir. Bir moda tasarımcısıdır, kendi deyimiyle bir sanatçıdır. Duygusal ilişkilerinde hep sınanmıştır; üç kez evlenmiş, hepsi de boşanma ile sonuçlanmıştır. En büyük sınavını, annesinin ölümünün sorumlusu olarak gördüğü Dilşah ile vermektedir. Kendisinden başka kimsenin Dilşah'ın gerçek yüzünü görmemesi Yeliz'i çıldırtmaktadır.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Aziz'in eşi, Meyra ve Harun'un annesidir. Soğuk, mesafeli, asil, güzel bir kadındır. Ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir dünyaya doğan Zuhal, ailesinin içinde bulunduğu zümrenin etkisiyle her zaman aristokrat bir ruhla hareket etmiştir. Aziz'le mutlu ve huzurlu bir aile hayatları vardır fakat geçmişte başlarına gelen bir felaket Zuhal'i daha keskin bir karaktere dönüştürmüş, özellikle Meyra ile olan ilişkisini zor ve mesafeli hale getirmiştir.

Feri Baycu Güler / Menekşe Keskin

Oğuz, Eda ve Selim'in annesidir. Zeki, çalışkan, üretken ve fedakâr bir kadındır. Emin'le aşk evliliği yapmış, mutlu bir hayat sürmüşlerdir. Sevgisini çocuklarından, evinin bahçesine ektiği sebze ve meyvelere kadar herkese cömertçe gösterir. Ailesine duyduğu sonsuz sevgi ve bağlılık, her bir ferdi bir arada tutmaya yetecek güçtedir. Ailede onun sözü geçer, her sorunu çözebileceği konusunda güven veren biridir.

Kubilay Tuncer / Aziz Aksel

Meyra ile Harun'un babası, Çetin'den sonra ailede en çok sözü geçen kişidir. Zuhal ile mutlu, saygıyı önceleyen bir evliliği vardır. Çocukluğu, şirketin henüz büyüme dönemine denk geldiği için ağzında altın kaşıkla doğmamıştır, bu durum onun sorumluluk sahibi bir insan olmasını sağlamıştır. O da babası gibi ailenin ve şirketin devamlılığı için uğraşmaktadır.

Öznur Serçeler / Sema Tunalı

Çetin'in yeğeni ile yaptığı evlilikle Aksellerin arasına dahil olmuş ancak eşini genç yaşta kaybetmiştir. AKS VADİ'de bir SPA merkezi işletmektedir. Çevresini genişletmeye çalışan, cemiyetin içinde kalmak için çaba gösteren, özellikle Zuhal ile yakınlığı sayesinde güç elde etmeye çalışan, hırslı biridir. Bu hırsı sebebiyle yanlış yollara sürüklenmesi kaçınılmazdır.

Mert Denizmen / Furkan Akçay

Selim'in en yakın arkadaşı, 30'lu yaşlarının ortalarında bir avukattır. Hayattan keyif almayı seven, eğlenceli ve rahat biridir. Kardeşi olmasa da Selim'i gönülden kardeş olarak seçmiş ve her zaman, her kararında, onun en büyük destekçisi olmuştur.