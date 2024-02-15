Aşk Adası ne zaman başlıyor? Sorusu, Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanın yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından araştırıldı ve merak edildi. İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Peki, Aşk Adası ne zaman başlıyor? Aşk Adası yarışması hangi tarihte yayınlanacak?

AŞK ADASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti. Yarışmacıların oldukça samimi olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak. Aşk Adası yarışması yakın zaman izleyicileri ile Gain platformu üzerinde yayınlanacak.

AŞK ADASI FRAGMAN İZLE

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.

AŞK ADASI YARIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Müstehcen görüntülerinden dolayı sık sık dünya basınında geniş yankı uyandıran İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak.

AŞK ADASI SUNUCUSU KİM?

Bir diğer dikkat çeken detay ise yarışmanın sunucusu. Sunucu ve gazeteci Saba Tümer, Aşk Adası'nın sunuculuğunu üstlendi. Kahkahaları ile hafızalara kazınan Saba Tümer hakkında birçok yorum da beraberinde geldi.