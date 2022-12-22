Asgari ücret açıklaması sonrası emekli maaşları ne kadar olacak 2023?

2023 Asgari ücret 8500 TL olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu açıklanmanın ardından Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına alacağı zam oranlıda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Asgari ücret açıklaması sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına alacağı zam oranlıda vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Asgari ücret açıklaması sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak'ta duyurulacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.

REFAH PAYI VERLECEK Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz'da da yüzde 42,3 zam almıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.500 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.000 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ