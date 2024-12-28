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Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim?

Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim?
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Trabzonspor oyuncusu Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşım, Arzum Kuruçalı hakkındaki merakı artırdı. Peki, Arzum Kuruçalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı'nın mesleği nedir?

Arzum Kuruçalı kimdir? Enis Destan ile nişanlanan Arzum Kuruçalı, Gül Destan'ın paylaşımlarıyla gündeme geldi. Nişana katılmayan Gül Destan, gelinin yaşına dikkat çekerek bu ilişkiyi onaylamadığını belirtti. Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Detaylar haberimizdedir…

ARZUM KURUÇALI KİMDİR?

1992 doğumlu Arzum Kuruçalı, İzmir Urla'da ikamet ediyor. Ege Üniversitesi'nden mezun olan Kuruçalı, antrenörlük yapıyor ve pilates eğitmeni olarak çalışıyor.

Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim?

ENİS DESTAN KİMDİR?

Santrfor pozisyonunda görev yapan Enis Destan, 15 Haziran 2002'de İzmir'de doğdu. Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükselerek düzenli forma giymeye başladı. 24 Ocak 2022'de 600 bin € bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. 29 Mart 2021'de Şenol Güneş tarafından Türkiye A Millî Takımı'na davet edildi.

Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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