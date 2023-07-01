Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden?

Son günlerde gündemde yer alan Artvin Valisi'nin kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden? soruları yer aldı. Peki, Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden?