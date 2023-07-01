Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden?
Gündem Haberleri
Son günlerde gündemde yer alan Artvin Valisi'nin kim olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden? soruları yer aldı. Peki, Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden?
Artvin Valisi kimdir, hangi partiden? sorusu gündemde yerini aldı. Son zamanlarda sıklıkla aratılan sorular arasında yer alan Artvin Valisi kimdir? Artvin Valisi kim? Artvin Valisi Yılmaz Doruk kim, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde.
ARTVİN VALİSİ KİM?
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tur.
ARTVİN VALİSİ YILMAZ DORUK KİMDİR?
01.01.1968 tarihinde Gümüşhane Şiran İlçesinde doğdu. İlkokul öğrenimini İstanbul, ortaokul ve lise öğrenimini Kocaeli'nde tamamladı.
1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yılmaz DORUK, 1994-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı. İngiltere'de dil ve meslek eğitimi gördü. Yüksek Lisans Eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında tamamladı. Yılmaz DORUK evli ve 2 çocuk babasıdır.
Mesleki Kariyeri
1997-2000 yılları arasında Balıkesir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yaptıktan sonra sırasıyla;
2000-2001 yılları arasında Bursa Büyükorhan Kaymakamı,
2001-2003 yılları arasında Van Bahçesaray Kaymakamı,
2003-2006 yılları arasında Sivas Kangal Kaymakamı,
2006-2008 yılları arasında Sakarya Söğütlü Kaymakamı,
2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,
2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kalemi,
2014-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı,
2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür olarak görev yaptı.
27.10.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 26.10.2018 tarihli ve 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Artvin Valisi olarak atanmıştır.