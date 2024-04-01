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Artvin Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Artvin Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Artvin Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Artvin Belediye Başkanın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe, CHP'nin adayı Bilgehan Erdem yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Artvin Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Bilgehan Erdem belediye başkanı seçildi. Peki, Bilgehan Erdem kimdir?

BİLGEHAN ERDEM 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Artvin Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe "%43,74" oy alırken; CHP'nin adayı Bilgehan Erdem"%45,22" oy aldı.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artvin 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Artvin Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Artvin Yerel Seçim sonuçları!

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ARTVİN'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Artvin Belediye Başkanı CHP'nin adayı "%45,22 oy alarak Bilgehan Erdem oldu. Bilgehan Erdem'in hayatı ve siyasi geçmişi gündeme geliyor.

BİLGEHAN ERDEM KİMDİR?

Artvin'de dünyaya gelen Bilgehan Erdem, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapıyor. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan Erdem, kentin tanınan eğitimcileri arasında yer alıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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