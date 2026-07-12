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Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı

Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gülcihan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta yaralanan 2 kişiyi kısa sürede bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

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