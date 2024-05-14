Arşimet kimdir? Arşimet neyi buldu? Arşimet'in buluşları ve hayatı!

Arşimet'in kim olduğu merak ediliyor. Tarihte önemli bir yere sahip olan Arşimet'in hayatı ve buluşları araştırılıyor. Arşimet sayıların hesaplanması ve çizelgelerin oluşturulması için bir dizi yöntem geliştirdi. Arşimet'in buluşları ve keşifleri, hem matematik hem de fizik alanında temel taşları oluşturmuştur ve bugün bile bilim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Arşimet kimdir? Arşimet neyi buldu?

ARŞİMET KİMDİR?

Arşimet, Antik Yunan matematikçi, fizikçi ve mühendisidir. MÖ 287 ile 212 yılları arasında yaşamıştır. Matematikte ve fizikte birçok önemli keşif ve buluşa imza atmıştır. Arşimet, 'Arşimet prensibi' olarak da bilinen suyun kaldırma kuvvetini de bulmuştur.

Kum Sayacı kitabında Arşimet, babasının adının Phidias olduğunu söyler. Astronom olan babası hakkında başka bir bilgi yoktur. Plutarhos Paralel Hayatlar eserinde Arşimet'in Siraküza hükümdarı Kral II. Hiero ile akraba olduğunu yazar. Arşimet'in bir biyografisi arkadaşı Heracleides tarafından yazıldı ancak bu çalışma kayboldu. Bu çalışmanın kaybolması hayatının ayrıntılarını belirsiz bıraktı. Arşimet'in evlenip evlenmediği ya da çocuğunun olup olmadığı bilinmiyor. Gençliğinde çağdaşları Eratosthenes ve Konon'un bulunduğu İskenderiye'de öğrenim görmüş olabilir. Konon'dan arkadaşı olarak bahseder ve iki çalışmasının (Mekanik Teoremler Yöntemi ve Sığır Problemi) başlangıcı Eratosthenes'e hitap etmektedir.

ARŞİMET'İN BULUŞLARI NELER?

Mekanik alanında, Arşimet'in kaldıraçlar, makaralar, bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar, rulmanlar ve yakan aynalar gibi birçok buluşu vardır. Bu buluşlar, günümüzde bile mekanik sistemlerin temelini oluşturur. Örneğin, Arşimet'in kaldıraçlarla ilgili çalışmaları, modern makinelerin ve aletlerin tasarımında kullanılan temel prensiplerin bir parçasıdır.

Ayrıca, Arşimet'in hidrostatik alanında yapmış olduğu çalışmalar da önemlidir. "Sıvıların dengesi kanunu" olarak bilinen prensibi keşfetmesi, su altında yüzen cisimlerin taşırdığı suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığını kaybettiğini açıklar. Bu keşif, gemi inşaatı ve su altı yapıları gibi alanlarda büyük önem taşır.

Matematikte de Arşimet'in önemli katkıları vardır. Özellikle, bir kürenin yüzey alanı ve hacmiyle ilgili formüller üzerine yaptığı çalışmalar, geometri ve matematikteki temel kavramların anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca, pi sayısının değerini yaklaşık olarak hesaplamak için kullandığı yöntemler, matematiksel hesaplama yöntemlerinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.