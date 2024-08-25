Armageddon filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Armageddon filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Armageddon filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Armageddon konusu, özeti ve Armageddon oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Armageddon filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Armageddon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Armageddon filmini izleyecek olanların merak ettiği Armageddon konusu nedir, Armageddon oyuncuları kimler ve Armageddon özeti gibi konuları inceliyoruz.
ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Armageddon, dünyayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan dev bir meteoru durdurma mücadelesini anlatıyor. New York, küçük meteor parçalarının şehre verdiği zararların ardından tedirgin bir haldedir. NASA, dünyaya hızla yaklaşan dev bir meteoru keşfeder; bu meteor, bir eyalet büyüklüğündedir ve çarpması halinde insanlığa büyük zarar verecektir.
Bilim insanları, meteoru ikiye ayırarak dünyanın iki yanından geçip gitmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Ancak, bu planı hayata geçirmek için zamana karşı büyük bir yarış başlar, insanlığın kaderi belirsizdir.ARMAGEDDON FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Bruce Willis - Harry S. Stamper
Billy Bob Thornton - Dan Truman
Ben Affleck - A.J. Frost
Liv Tyler - Grace Stamper
Will Patton - Charles "Chick" Chapple
Steve Buscemi - "Rockhound"
William Fichtner - Albay Willie Sharp
Owen Wilson - Oscar Choice
Michael Clarke Duncan - Jayotis Kerleen Bear
Peter Stormare - Lev Andropov
Ken Campbell - Max Lennert
Jessica Steen - Co-Pilot Jennifer Watts
Keith David - General Kimsey
Chris Ellis - Uçuş Direktörü Clark
Jason Isaacs - Ronald Quincy
Grayson McCouch - C. Gruber
Clark Brolly - Freddy Noonan
Marshall Teague - Albay L. Davis
Anthony Guidera - Co-Pilot S. Tucker
Greg Collins - Teğmen Halsey
John Mahon - Karl
Grace Zabriskie - Dottie
Eddie Griffin - Bisiklet Habercisi
Jim Ishida - Müşteri