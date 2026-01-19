Haberler

Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü

Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü Haber Videosunu İzle
Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı cam kırılan genç, iş yerinin içine düştü. Bu sırada arkadaşlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer 2 genç ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gerger Caddesi üzerinde yürüyen 3 arkadaş, şakalaşmaya başladı.

ÇARPTIĞI CAMIN KIRILMASI İLE İÇERİ DÜŞTÜ

Bu sırada gençlerden biri dengesini kaybederek bir iş yerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, genç kırılan camdan içeri düştü. Kısa süre sonra kendi imkanlarıyla iş yerinden çıkan gencin ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü

BİRİ KAÇTI, DİĞERLERİ OLAYI ANLATTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer 2 kişinin ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yıldız golcüsü için İstanbul'a geldiler
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu