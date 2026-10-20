Arkadaşları kameraya alıyordu! Genç kadın şelaleden düşerek feci şekilde can verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Endonezya'da arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, suyun üzerinde uzandığı kayalıklarda dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen genç kadın hayatını kaybederken, son anda arkadaşına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞLARI O ANLARI KAMERAYA ALIYORDU

Olay, 15 Ekim Perşembe günü Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Harau bölgesinde bulunan Robo Şelalesi'nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, şelalenin üst kısmında suyun aktığı kayalıkların üzerinde vakit geçirmeye başladı.

Genç kadın, sırtüstü uzandığı kayalıkta pozisyonunu değiştirmek istediği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydediyordu.

SON ANDA ARKADAŞINA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, kaygan zeminde tutunamayan Putri'nin akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladığı görüldü.

Şelalenin kenarına doğru hızla ilerleyen genç kadın, düşmemek için son anda yakınındaki arkadaşına uzandı. Ancak arkadaşına tutunmayı başaramayan Putri, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Arkadaşlarının gözleri önünde yaşanan korkunç kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

119 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis, asker, itfaiye, afet yönetimi görevlileri ve gönüllülerin de katılımıyla toplam 119 kişinin görev aldığı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Padang Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, genç kadının kayarak akıntıya kapıldığını ve boğulmuş olabileceğini belirtti.

Şelalenin çevresindeki sarp kayalıklar ve güçlü akıntı, arama çalışmalarını güçleştirdi.

CANSIZ BEDENİ ERTESİ GÜN BULUNDU

Ekiplerin ilk gün yürüttüğü aramalardan sonuç alınamadı. Putri'nin cansız bedenine, kazanın ertesi günü şelalenin alt kısmındaki derin vadide ulaşıldı.

Arazinin dik ve tehlikeli olması nedeniyle genç kadının cenazesi özel halat sistemi kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. 25 yaşındaki Putri'nin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.