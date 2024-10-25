Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

Televizyon izleyicileri, 25 Ekim Cuma günü ekranlarda görmek istedikleri dizilerin yeni bölümlerini beklerken, yayın akışında yaşanan değişiklikler gündeme oturdu. Peki, Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü, Şule'nin polis olmasına izin verecek mi?

Başsavcı Ahmet'in oğlu Uzay kız arkadaşı Defne'yle geçirdiği güzel bir gecenin ardından kendine geldiğinde bir kabusun içine düşmüştür. Bu durum Başsavcı Ahmet'i koltuğundan etmeye kadar uzanan bir süreç olacaktır. Selin hamilelik stresiyle Mesut'a çıkışmaya başlar. Mesut ise Hüsnü'yle Candan konusunda anlaşamamaktadır. Gülo Candan'ın yanında kalmaya devam eder. Candan küçük kıza kol kanat germektedir. Hüsnü'nün Şule'nin polis olmasıyla ilgili hala endişeleri vardır. Bu yüzden kızına karşı çok sert davranır. Hakan'ın aklı İzmir'deki oğlundadır. Aylin'le İzmir'e taşınma konusunda sürekli tartışmaktadır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, çocuk katilinin peşinde!

Rıza Baba ve ekip, organize olmuş çocuk katillerinin peşindedir. Tüm delil karartmalara rağmen ekip, suçluları bulmaya ve adalete teslim etmeye kararlıdır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BUGÜN YAYINLANMAYACAK MI?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranda olacak. İşte yayın akışı:

Kanal D yayın akışı