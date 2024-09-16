Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne?

Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli gerçek adı ne, oynadığı diziler ne? 19 sezondur ekrana gelen Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna Burak Alkaş dahil oldu. Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Detaylar haberimizdedir…

ARKA SOKAKLAR KOMİSER FİKRİ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Yeşil Deniz Milenyum'da oynayan Burak Alkaş'ın yeni adresi belli oldu. Alkaş, yeni sezonun ilerleyen bölümlerinde Komiser Fikri Yeniceli olarak Arka Sokaklar'da seyirci karşısına çıkacak. 41 yaşındaki Burak Alkaş, Pis Yedili dizisinin ardından Yeşil Deniz ve Tozkopran İskender gibi projelerde yer aldı.

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

Burak Alkaş, 17 Mayıs 1983 yılında İzmir'de doğdu. Türk oyuncu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Filmografisi

2018 Çift'lik Bank: Tosun Firarda

2020 Muhteşem Üçlü

2021 Seni Bulacam Oğlum!

Televizyon

2005 Cennet Mahallesi Travesti

2005 Aliye Bardaki genç

Ölümsüz Kahramanlar Tilki

2008-2009 Adanalı Bombacı

2010 Ezel Taksici

2011-2014 Pis Yedili Orçun Çolak

2013 Makina Kafa Kendisi

2014-2016 Yeşil Deniz Müezzin Cemil

2015, 2016 Dada Dandinista Kendisi

2018-2020 Tozkoparan Fikri Parlak

2021-2022 Tozkoparan İskender

2024- Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli

İnternet

2023 Eyvah! Ramazan Bey

2023 Tozkoparan İskender: Gölge Fikri Parlak

2023- Yeşil Deniz: Milenyum Cemil

Tiyatro

2011 Tanımadığım Adamlar

2019- Ömürsün Doktor