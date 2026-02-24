Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Televizyon ekranlarında 20 sezondur yayın hayatını aralıksız sürdüren Arka Sokaklar'ın 741. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmaya benzer bir vaka konu edinecek. Rıza Baba ve ekibi, ilk bakışta kaza gibi görünen ancak perde arkasında soru işaretleri barındıran olayın izini sürecek.

"GÜLLÜ" DOSYASI AÇILIYOR

Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Türkiye gündeminde uzun süre yer bulan Güllü'nün ölümü, yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesi iddialarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin senaristleri, milyonların yüreğine dokunan bu hikayeyi Arka Sokaklar evrenine taşıdı.

Dizinin fragmanını izleyenler dizideki karakterin, annesinin ölümünden tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini ifade etti.