Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde kamuoyunda büyük yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne benzer bir olayı işliyor. Yayınlanan fragmanda Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesi ve ardından başlatılan soruşturma göze çarpıyor. Fragmanı izleyenler dizideki karakterin tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini belirtti.
Televizyon ekranlarında 20 sezondur yayın hayatını aralıksız sürdüren Arka Sokaklar'ın 741. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmaya benzer bir vaka konu edinecek. Rıza Baba ve ekibi, ilk bakışta kaza gibi görünen ancak perde arkasında soru işaretleri barındıran olayın izini sürecek.
"GÜLLÜ" DOSYASI AÇILIYOR
Geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Türkiye gündeminde uzun süre yer bulan Güllü'nün ölümü, yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesi iddialarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizinin senaristleri, milyonların yüreğine dokunan bu hikayeyi Arka Sokaklar evrenine taşıdı.
Dizinin fragmanını izleyenler dizideki karakterin, annesinin ölümünden tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini ifade etti.