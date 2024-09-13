ARKA SOKAKLAR ekibi neden hapiste? ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE! Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı?

Arka Sokaklar 681. Bölüm Fragmanı yayındandı mı merak ediliyor. Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü başlıyor. Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla yine Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar yeni sezon tanıtımında ekibin hapiste olması dikkat çekti. İzleyiciler, bu akşam yeni bölümün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar ekibi neden hapiste? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar 681. Bölüm Fragmanı yayındandı mı merak ediliyor. Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü başlıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip efsane dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla yine Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR EKİBİ NEDEN HAPİSTE?

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır. Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş 'kural tanımazlık' artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır. Daha düne kadar Rıza Baba'nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Baş komiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal'ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza'yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve 'doğru' bir genç adamdır ancak, Ünal'ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

ARKA SOKAKLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar 13 Eylül Cuma saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor.