Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri dönüyor. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 3 Kasım Cuma akşamı 647'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Sadullah'ın yaptığı teklifi kabul etmez. Rıza Baba, Sadullah'a muhtaç olmadığını söyler. Pınar ise Rıza Baba'nın karşısına geçerek artık kızı olmadığını söyler. Öte yandan Emre Komiser ortadan kaybolur. Rıza Baba ve ekip Emre'nin peşine düşer. Emre, neyin içerisinde olduğunu çok geç anlar. Peki, Emre ölecek mi?

Rıza Baba ve ekibin düzenlediği operasyonlar Sadullah'ı iyice kızdırıyor. Peki Rıza Baba şimdi ne yapacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından canlı izleyebilirsiniz.