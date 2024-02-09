Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 9 Şubat Cuma akşamı 663'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, deprem bölgesinde kayıp olan Zeynep isimli kızı bulmak için Hatay'a gidiyor!

Rıza Baba ve ekibi, televizyonda duydukları yardım çağrısı için deprem bölgesine gidiyor. Bir baba, kayıp olan kızını bulmak için çırpınmaktadır. Ekip, olayın farklı bir boyutu olduğunu görünce duruma müdahale ediyor.

Zeynep olayıyla deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibi, yardım ellerini de depremzedelere ulaştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fragmanı yayınlandı! Ekip, Cansu'yu kurtaramadı mı?

Andaç, Cansu'yu kaçırınca Emre deliriyor. Ekibin bulma çabaları zamanın giderek tükenmesine neden oluyor.

Bulunan bir kadın cesedi Cansu'ya mı ait?

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