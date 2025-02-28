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Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba hakkında geçmişteki bir dosyada şaibeli tutum aldığına dair soruşturma açılmıştır. Yılların efsanesini mahkemede sanık sandalyesinde görmek ekipte sinirleri gerer. Karşı karşıya kaldığı ağır suçlamalar Rıza Baba'yı bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer yandan bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan soruşturma giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.

Arka Sokaklar 704. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastalığının adı "Çoklu Kişilik Bozukluğu"

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis Egemen ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Egemen'in hastalığı ekibin radarına neden ve nasıl girecek?

Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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