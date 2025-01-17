Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir market soygunu esnasında saldırganların sıktığı kurşun, komiser Fiko'nun yetişmesinde çok emeği olan yurt müdiresi Çare Ana'yı hayattan alır. Aile bildiği tek insanı toprağa veren Fiko'ya, "aile"nin ne olduğunu iyi bilen silah arkadaşları en büyük desteği verecektir. İpuçları takip edildiğinde, bu rezil suçun altından bambaşka bir organize kötülük çıkar. Kendilerini İstanbul'un yeni sahipleri zanneden birileri, karşılarına Rıza Baba ve ekibinin çıkacağından şimdilik habersizdir. Diğer yandan ekibin yolu, aynı mahallede bambaşka bir acı olayla daha kesişir. İtfaiyenin söndürdüğü gecekondudan üç kardeşin cesetleri çıkarılmıştır. Olayda ailenin bir ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, şüpheler baba üzerinde yoğunlaşır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nazike evlenmeyi kabul edecek mi?
Antalya'dan Nazike'ye görücü geliyor! Nazike bu gizemli adama ne cevap verecek, ev halkı ve Hüsnü, bu haberi nasıl karşılayacak?
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
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