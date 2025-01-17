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Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!

Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!
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Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 6 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir market soygunu esnasında saldırganların sıktığı kurşun, komiser Fiko'nun yetişmesinde çok emeği olan yurt müdiresi Çare Ana'yı hayattan alır. Aile bildiği tek insanı toprağa veren Fiko'ya, "aile"nin ne olduğunu iyi bilen silah arkadaşları en büyük desteği verecektir. İpuçları takip edildiğinde, bu rezil suçun altından bambaşka bir organize kötülük çıkar. Kendilerini İstanbul'un yeni sahipleri zanneden birileri, karşılarına Rıza Baba ve ekibinin çıkacağından şimdilik habersizdir. Diğer yandan ekibin yolu, aynı mahallede bambaşka bir acı olayla daha kesişir. İtfaiyenin söndürdüğü gecekondudan üç kardeşin cesetleri çıkarılmıştır. Olayda ailenin bir ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, şüpheler baba üzerinde yoğunlaşır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazike evlenmeyi kabul edecek mi?

Antalya'dan Nazike'ye görücü geliyor! Nazike bu gizemli adama ne cevap verecek, ev halkı ve Hüsnü, bu haberi nasıl karşılayacak?

Arka Sokaklar 697. bölüm tek parça full HD izle!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

ARKA SOKAKLAR BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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