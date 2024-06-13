Arife mi, arefe mi? TDK nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu doğru yazılışı hangisi #129300

Arife mi, arefe mi, sorusuna yanıt aranıyor. Arife kelimesi yıllardır gündemi meşgul etmektedir. Bayram öncesini tarif etmek için kullandığımız Arife veya Arefe ya da Arafe sözcüğünün hangisinin kullanımının doğru olduğu hep tartışıldı. Peki TDK'ya göre hangisi doğru?

ARİFE NASIL YAZILIR? AREFE Mİ ARİFE Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı: arife

Arapça kökenli kelimedir (?arefe)

Anlamı:

isim : Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün

ARİFE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bazı ramazan ve bayram arifelerinde teyzelerim beni Eyüp'teki aile mezarlığına götürürlerdi." - R. N.

Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar.

ARİFE KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Söz konusu gün Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün oluyor aslında. Sonraları bu "önceki gün" anlamı Ramazan Bayramı için de geçerli olmuş.

Kelime de aslında Kurban bayramından bir önceki günün ismi. Kurban bayramında bir önceki gün hacılara Arafat'a çıkar. Bayramdan önceki güne arefe denmesi oradan geliyor. Arafat (Ğäräfât) Arefe'nin (ğäräfäh) çoğulu. Hatta Arafat dağına Arefe dağı da deniyormuş.

Hatta günümüzde "arife" kelimesini sadece bayramlar için değil, herhangi bir önemli günün, zamanın öncesi için de kullanıyoruz… "Arife"nin nereden geldiğini açıklayacağımız paragrafın arifesinde, şu an olduğu gibi:

"Arife"nin kaynağındaki "ereb" kelimesi İbranice ve Aramice'de "gün batımı", "akşam" ve bu vakitte yapılan ibadeti anlatmış. Bu kelime aynı zamanda Arapça'da "bilme", "bilgi" anlamına gelen "irfan" kelimesine de bağlanmış: "Maarif", "maarifet", "itiraf", "arif" gibibilmekle alakalı kelimeler de aynı kökten geliyor.