Arif Hikmet Kılıç kimdir? CHP Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı Arif Hikmet Kılıç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Çat Belediye Başkan adayı ise Arif Hikmet Kılıç. Arif Hikmet Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET HİKMET KILIÇ

Ahmet Hikmet Kılıç, 1967 yılında Erzurum'un Çat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladıktan sonra ticaret hayatına adım attı. Arif Hikmet Kılıç 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Çat Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.