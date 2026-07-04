Aret Kamar: Yumurta azaldı demek kadın gebe kalmayacak demek değil

İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Aret Kamar, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün konuğu oldu. Programda kadınlarda yumurta rezervi, AMH değeri, tüp bebek tedavisi, yumurta dondurma ve çiftlerin çocuk sahibi olma sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar ele alındı. Aret Kamar, doğurganlıkla ilgili farkındalığın erken yaşlarda başlaması gerektiğini belirterek, kadınların yumurta rezervi konusunda bilgi sahibi olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kamar, yumurta sayısının azalmasının doğrudan gebelik şansının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

YUMURTA REZERVİ AMH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kadınlarda yumurta rezervinin değerlendirilmesinde AMH testinin önemli bir gösterge olduğunu belirten Aret Kamar, bu testin ultrason değerlendirmesiyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Kamar, "AMH birin altındaysa rezerv düşük demektir. 2-3 normal değerler" diyerek, AMH sonucunun doğurganlık planlamasında yol gösterici olduğunu söyledi. AMH değerinin tek başına karar verdiren bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Kamar, hekimin ultrason muayenesiyle yumurtalıkların durumunu da değerlendirmesi gerektiğini anlattı. Kamar, bazı kadınlarda yumurta rezervinin beklenenden erken azalabileceğini belirterek, "Üniversite çağında olan 10 kızdan bir tanesinin rezervi düşük" sözleriyle genç yaşta da doğurganlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

YUMURTA AZALMASI GEBELİĞİN İMKANSIZ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Programda yumurta rezervi düşük olan kadınların en çok merak ettiği konulara da değinen Kamar, yumurta azalmasının gebeliğin tamamen imkansız olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Kamar, "Yumurta azaldı demek, kadın gebe kalmayacak demek değil" diyerek, her hastanın yaşına, yumurta rezervine, sağlık durumuna ve eşlik eden faktörlere göre ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doğru tanı ve doğru tedavi planının önemine dikkat çeken Kamar, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin vakit kaybetmeden uzman kontrolünden geçmesinin süreci daha sağlıklı yönetmeye yardımcı olacağını ifade etti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ DOĞURGANLIĞI KORUMAK İÇİN DE KULLANILIYOR

Aret Kamar, tüp bebek tedavisinin yalnızca çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler için değil, doğurganlığın korunması amacıyla da kullanılabildiğini söyledi. Kamar, "Tüp bebek tedavisinin diğer bir kullanım amacı da doğurganlığın muhafaza edilmesi. Şimdi yumurta dondurabiliyoruz. İmkanlar, yöntemler arttı" ifadelerini kullandı. Özellikle yumurta rezervi azalma riski olan, ileri yaşta çocuk sahibi olmayı planlayan ya da sağlık nedeniyle doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için yumurta dondurma yönteminin önemli bir seçenek haline geldiğini belirten Kamar, bu konuda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ KONTROL ÖNERİSİ

Aret Kamar, çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmesi gerektiğini belirtti. Kamar, çiftlerin doğurganlıkla ilgili karşılaşabilecekleri riskleri önceden bilmesinin, doğru yöntemin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kamar, "Bir çift evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmeli. Doğurganlıkla ilgili başına gelecekleri bilmeli ve ona göre yöntem uygulamalı" dedi. Evlenen 6 çiftten birinin çocuk sahibi olmakta zorlandığını belirten Kamar, bu oranın ciddi bir rakam olduğunu ifade ederek, doğurganlık kontrollerinin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

KAMAR: ARAŞTIRMADAN BU YOLA ÇIKMAYIN

Tüp bebek ve yardımcı üreme tedavilerinde doğru bilgilendirme, güvenilir merkez seçimi ve kişiye özel tedavi planının önemli olduğunu belirten Kamar, çiftlere araştırmadan tedavi sürecine başlamamaları çağrısında bulundu. Kamar, "Araştırmadan lütfen bu yola çıkmayın derim ben" diyerek, tedavi sürecinde acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi. Aşılama ve tüp bebek gibi yöntemlerin aşamalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kamar, "İlk önce her zaman en basitini denemek lazım. Olmuyorsa daha pahalı ve zora geçmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞURGANLIK FARKINDALIĞI VURGUSU

Programda beslenme ve yaşam tarzının da doğurganlık sürecinde önemli olduğuna dikkat çeken Aret Kamar, doğal ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Kamar, çocuk sahibi olma sürecinin çiftlerin tüm hayatını kaplamaması gerektiğini de belirterek, psikolojik dengenin korunmasının tedavi süreci açısından önemli olduğunu söyledi. Aret Kamar, "Herkes doğurganlığının farkında olsun. Ve ona göre hareket etsin" diyerek, kadınların ve çiftlerin doğurganlıkla ilgili kontrollerini geciktirmemesi gerektiğini vurguladı.