Aret Kamar: Evlenen 6 çiftten birinin çocuğu olmuyor

İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Aret Kamar, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün programına konuk oldu. Programda doğurganlık, tüp bebek tedavisi, yumurta rezervi, yumurta dondurma ve çiftlerin evlilik öncesi sağlık kontrolleri ele alındı. Aret Kamar, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, doğurganlıkla ilgili erken dönemde bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çekti. Kamar, "Evlenen 6 tane çiftten bir tanesinin çocuğu olmuyor. Çok ciddi bir rakam" dedi.

ÇİFTLERE EVLİLİK ÖNCESİ KONTROL ÖNERİSİ

Aret Kamar, çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlerin evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmesi gerektiğini söyledi. Doğurganlıkla ilgili risklerin önceden bilinmesinin tedavi sürecini kolaylaştırabileceğini ifade etti. Kamar, "Bir çift evlenmeden önce ya da evlendikten sonra mutlaka kontrolden geçmeli. Doğurganlıkla ilgili başına gelecekleri bilmeli ve ona göre yöntem uygulamalı" değerlendirmesinde bulundu. Yumurta rezervi hakkında da bilgi veren Kamar, AMH değerinin önemli bir gösterge olduğunu belirterek, "AMH birin altındaysa rezerv düşük demektir. 2-3 normal değerler" ifadelerini kullandı.

YUMURTA DONDURMA VE DOĞURGANLIĞI KORUMA VURGUSU

Tüp bebek tedavisinin yalnızca çocuk sahibi olamayan çiftler için değil, doğurganlığın korunması amacıyla da kullanılabildiğini belirten Kamar, gelişen yöntemlerin kadınlara önemli seçenekler sunduğunu söyledi. Kamar, "Tüp bebek tedavisinin diğer bir kullanım amacı da doğurganlığın muhafaza edilmesi. Şimdi yumurta dondurabiliyoruz. İmkanlar, yöntemler arttı" dedi. Üniversite çağındaki genç kadınlarda da yumurta rezervi düşüklüğüne rastlanabildiğini belirten Kamar, "Üniversite çağında olan 10 kızdan bir tanesinin rezervi düşük" sözleriyle erken farkındalığın önemini vurguladı.

KAMAR: HERKES DOĞURGANLIĞININ FARKINDA OLSUN

Aret Kamar, tedavi süreçlerinde doğru bilgilendirme ve güvenilir merkez seçiminin önemine dikkat çekti. "Araştırmadan lütfen bu yola çıkmayın derim ben" diyen Kamar, çiftlerin tedaviye başlamadan önce süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Aşılama ve tüp bebek gibi yöntemlerin aşamalı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kamar, "Aşılamanın şansı yüzde yirmi, yirmi beş. Normal ilişkininki yüzde on. İlk önce her zaman en basitini denemek lazım. Olmuyorsa daha pahalı ve zora geçmek lazım" ifadelerini kullandı. Beslenme ve yaşam tarzının da önemli olduğunu dile getiren Kamar, "Herkesin beslenmesine dikkat etmesi lazım. Olabildiği kadar doğal beslenme" dedi. Kamar, çocuk sahibi olma sürecinde psikolojik dengenin de korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün hayatı çocuk yapmak üzerine kurulmamalı. Sen normal hayatına devam edeceksin" diye konuştu. Aret Kamar, yumurta rezervinin azalmasının gebeliğin tamamen imkansız olduğu anlamına gelmediğini de belirterek, "Yumurta azaldı demek, kadın gebe kalmayacak demek değil" dedi.