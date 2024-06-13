Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil?

Arefe Günü resmi tatil mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ancak tarih, her yıl değişir çünkü Hicri takvim güneş yılına göre değil, ay takvimine göre hesaplanır ve bu yüzden Miladi takvimdeki yılın durağanlığına bağlı olarak kayar. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl arefe günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra bir tatil olmayacak. Bayram tatili süresince arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır. Özel sektörde çalışanlar, arefe günü çalıştıkları takdirde yarım gün mesai ücreti almaktadır.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma

AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER NELER?

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

Arefe günü oruç tutulmalıdır.

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.