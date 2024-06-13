Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil?
2024 yılına ait bayram tarihleri merak edilirken Arefe günü resmi tatil mi? Sorusu, konu hakkında sık sık araştırılmakta ve merak edilmektedir. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil?
Arefe Günü resmi tatil mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ancak tarih, her yıl değişir çünkü Hicri takvim güneş yılına göre değil, ay takvimine göre hesaplanır ve bu yüzden Miladi takvimdeki yılın durağanlığına bağlı olarak kayar. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil?
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl arefe günü hafta sonuna denk geldiği için ekstra bir tatil olmayacak. Bayram tatili süresince arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır. Özel sektörde çalışanlar, arefe günü çalıştıkları takdirde yarım gün mesai ücreti almaktadır.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma
AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER NELER?
Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.
Arefe günü oruç tutulmalıdır.
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.