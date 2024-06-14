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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir ve bu konuda ne bilinmesi gerekiyor? İslam dininde arefe günü oruç tutmanın önemi ve anlamı büyüktür. Bu kutsal günün faziletlerinden biri de oruç tutmaktır. Arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Kurban Bayramı yaklaşırken, arefe gününde oruç tutmanın önemi ve gereklilikleri de gündeme geldi. 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nın arifesi, 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, "Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?" sorularının yanıtını arıyor. AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayramın arefesi ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhicce ayı içinde idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Zilhicce ayında oruç tutma konusunda verdiği fetva şöyledir:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehaptır. İsteyen bu günlerin tamamında oruç tutabilir veya birkaç gününü oruçlu geçirebilir."

Arefe gününün Cuma'ya denk gelmesi halinde oruç tutmanın uygun olup olmadığı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan fetvaya göre, arefe günü yani Zilhicce'nin 9. günü oruç tutulabilir ve bu oruçlu geçirilmesi sevap sayılan günler arasındadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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