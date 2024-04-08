AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024! En güzel, anlamlı, dualı Arefe günü sözleri!
Arefe Günü mesajları 2024 ve en anlamlı, dualı Arefe Günü sözleri araştırılıyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, vatandaşlar 9 Nisan Salı gününü Arefe Günü olarak karşılıyor. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine, ailelerine, yakınlarına ve dostlarına en anlamlı Arefe Günü mesajlarını iletmek isteyenler arayış içindeler. Peki, Arefe Günü mesajları neler? En güzel, anlamlı, dualı Arefe günü sözleri!
AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024
- Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
- Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.
- Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)
- Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)
- Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.
- Bugün Arefe! Mükafatından mahrum kalmayalım…