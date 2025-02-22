ARDAHAN HAVA DURUMU: 22 Şubat Ardahan hava durumu nasıl? Ardahan 5 günlük hava durumu tahmini!
Ardahan'da 22 Şubat 2025 Cumartesi günü hava durumu, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ardahan'da sıcaklık değerleri nasıl? Ardahan'da kar yağışı sürecek mi, yağmur bekleniyor mu? İşte, Ardahan için güncel hava tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Ardahan'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 22 Şubat Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 22 Şubat Ardahan'da hava durumu nasıl? Ardahan'da kar yağışı devam edecek mi? İşte, detaylar…
ARDAHAN'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Ardahan'da hava oldukça soğuk olacak. Gün içerisinde en düşük sıcaklık -22°C, en yüksek sıcaklık ise -12°C seviyelerinde seyredecek. Gün boyunca hafif kar yağışı etkili olabilir, akşam saatlerinde ise hava daha da soğuyarak gece saatlerinde buzlanma riski oluşturabilir. Yetkililer, don ve buzlanma ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.