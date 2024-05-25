Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024?

Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Ülkemizde hizmet veren kargo şirketlerinden birisi olan Aras Kargo cumartesi açık mı? Ve Aras Kargo çalışma günleri: Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Soruları, kargo durumunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu?

ARAS KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo, hafta sonu sadece cumartesi günleri hizmet vermektedir. Cumartesi günleri çalışma saatleri sabah 09.30 ile öğleden sonra 15.00 arasındadır. Pazar günleri ise Aras Kargo hizmet vermemektedir. Bu nedenle, "Aras Kargo cumartesi çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı evet, ancak çalışma saatleri hafta içinden daha kısa olacak şekilde sabah 09.30'dan öğleden sonra 15.00'e kadardır.